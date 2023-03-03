أهلي غزة يعود للدرجة الممتازة والشاطئ يقترب ويتسبب بهبوط الأقصى للثانية

غزة/ وائل الحلبي:

عاد أهلي غزة لدوري الدرجة الممتازة بفوزه الثمين على المجمع الاسلامي بهدف دون رد، في افتتاح الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الأهلي بانتصاره الثمين إلى محمد شبير الذي سجل هدف المباراة الوحيد، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ويصعد للدرجة الممتازة دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة، ويبقى رصيد المجمع 22 نقطة في المركز العاشر.

واقترب الشاطئ من العودة للدوري الممتاز بفوزه المثير على الأقصى بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي "البحرية" سليمان العبيد، بينما أحرز هدف الأقصى الوحيد عز الدين العارور.

الشاطئ رفع رصيده إلى 43 نقطة متقدما المركز الثاني، وتوقف رصيد الخاسر عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، ليهبط للدرجة الثانية برفقة الجلاء (الثاني عشر والأخير 3 نقاط).

واحتكم نماء لتعادل مثير مع بيت حانون الأهلي بأربعة أهداف لكل فريق.

وسجل رباعية نماء حمزة سلامة "هدفين" من ركلتي جزاء، وعبد الله أبو شمالة، وعبد الله المجايدة، في حين أحرز رباعية "الحوانين" نمر المصري، ومحمد أبو موسى، ويوسف مصلح، وأحمد عجور.

ورفع نماء رصيده إلى 42 نقطة وتراجع للمركز الثالث، وبات رصيد "الحوانين" 35 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي اللقاءات تفوق الأمل على أهلي النصيرات (5-3)، وتعادل بيت لاهيا مع منافسه خدمات البريج (2-2).

المصدر / فلسطين أون لاين