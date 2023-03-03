ما الذي أفرح أنشيلوتي رغم خسارة ريال مدريد ضد برشلونة؟

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته بمستوى فريقه أمام برشلونة رغم الخسارة بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، معتبرًا أن هذا الأداء "يمنح ثقة للفريق في لقاء الإياب"؛ لأنه لم يسمح للبرسا باللعب كما يريد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم مساء الخميس في معقل ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو: "كانت مباراة جيدة، ضغطنا في منطقة الجزاء، كان بإمكاننا أن نكون أكثر دقة في الثلث الأخير ولكن الأمر كان صعبًا؛ لأن الخطوط الدفاعية كانت مغلقة للغاية وهم كانوا أقوياء للغاية في ألعاب الهواء".

وتابع المدير الفني الإيطالي: "إنها مباراة تمنحنا ثقة قبل لقاء الإياب على الرغم من أن النتيجة ليست جيدة، فقط علينا أن نقدم نفس الأداء في برشلونة، بدأنا المباراة وأنهيناها جيدًا ولكن وقع خطأ فردي جاء منه الهدف، أثر هذا في الفريق قليلًا ولكننا لم نسمح لبرشلونة باللعب كما يريد في الشوط الثاني".

وأردف: "نحن راضون عن المباراة لأنك لا تملك الفرصة دومًا لتسيطر على اللعب كما فعلنا اليوم أمام فريق مثل برشلونة. علينا أن ننتفض ولكن هذه لن تكون المرة الأولى التي سننتفض فيها في دور إقصائي".

واعتبر أنشيلوتي أن النادي الكتالوني لم يستحق الفوز، موضحًا: "لم نحظَ بفرص ولكن ريال مدريد قدم واحدة من أفضل مبارياته على المستوى الدفاعي والضغط، إذا لعبنا بنفس الأداء في الإياب فسنحظى بمزيد من الفرص. لا أعتقد أن برشلونة في إمكانه تقديم مثل هذه المباراة الدفاعية في كامب نو".

المصدر / وكالات