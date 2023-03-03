فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قد يصيب أمّة بكاملها عند الكوارث الكبرى.. كيف نعالج فتور القلب؟

شهيدان ومقتل 3 مستوطنين في 472 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال أسبوع

مودريتش يشرح سبب خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في الكأس

حماس: إطلاق سراح المعتدين على حوارة يؤكد تواطئ كل مكونات الكيان مع الإرهاب

انجاز تاريخي ينتظر مبابي في مباراة سان جيرمان وبايرن

الهندي: المقاومة جاهزة لدفع كل الأثمان نصرة للقدس والأقصى

جماهير قلقيلية تشيع جثمان الفتى محمد سليم

فصائل المقاومة تؤكد على الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الأسرى يعتصمون اليوم الجمعة في ساحات السجون بلبس "الشاباص"

قد يصيب أمّة بكاملها عند الكوارث الكبرى.. كيف نعالج فتور القلب؟

03 مارس 2023 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
...
عائلة هرعت إلى الشارع بعد زلزال هاطاي (رويترز)

 

قال الدكتور نور الدين الخادمي رئيس وحدة البحوث بكلية الشريعة في جامعة قطر، إن فتور القلب وضعف الإيمان وتراجع النفس، من الغفلة.

وأضاف في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن ذلك يحدث بمقتضى الطبيعة الإنسانية، مذكّرًا بأننا لسنا في الجنة بل في الدنيا وهي ملأى بالهموم والغموم والابتلاءات إلى الموت.

واستشهد بقوله تعالى {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}، مشددًا على أن الابتلاءات تعني أن المؤمن في طريق خير، إذا أحسن إدارتها.

وذكر الخادمي أنه من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالفتور ساعة وساعة، لكن على المؤمن أن يعالج هذا الفتور بتجديد الإيمان.

واستدل بالقول المأثور "جددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم بعضا"، وفسّره الدكتور الخادمي بالملاقاة في المسجد وفي العلم وفي جلسات عائلية وأخوية.

وذهب ضيف (أيام الله) إلى أن الشعور بالفتور ليس قصرًا على الفرد بل إنه في بعض الأحيان يصيب المجتمع بأكلمه والأمة بأكملها.

واستشهد الدكتور الخادمي بكارثة الزلزال، قائلًا إنها قد تصيب شعبًا بأكمله بل إن ملايين المسلمين عبر العالم قد يصابون بالفتور بسبب الألم والحزن والضيق النفسي.

وذكر المتحدث أن ذلك يأتي بقدر من الله وبسبب الابتلاء في بعض الأحيان، مستدركًا بأن الإنسان مبتلى إلى قيام الساعة؛ و"ذلك في حياته وفي قبره ويوم البعث عند السؤال"، وختم بقوله إن "الأمل في الله عظيم".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#زلزال #الأمة #كارثة #فتور القلب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة