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شهيدان ومقتل 3 مستوطنين في 472 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال أسبوع

03 مارس 2023 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
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 تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

 وفي الفترة الممتدة من 24-02-2023 حتى 2-03-2023 وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" استشهاد فلسطينيين اثنين، ومقتل 3 مستوطنين وإصابة 28 آخرين بجراح في عمليات مقاومة.

 ونفذ الشباب الثائر 472 عملاً مقاوماً، بينها 63 عملية إطلاق نار، وتفجير 13 عبوة ناسفة، و14 عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

 كما رصدت 105 عملية إلقاء حجارة، و61 صد لاعتداءات المستوطنين، و156 نقطة مواجهة، و16 تحطيم مركبات للاحتلال، وحرق 4 منشآت وآليات وأماكن عسكرية.

 والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم، الفتى محمد نضال سليم (١٥ عاماً) من بلدة عزون شرقي قلقيلية، والشاب محمود جمال حمدان (22 عامًا)، من مخيم عقبة جبر في أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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