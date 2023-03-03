مودريتش يشرح سبب خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في الكأس

كشف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، عن سبب الهزيمة في مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة، بهدف دون رد، مشيرًا إلى أنهم كانوا "الأفضل"، وأعرب عن ثقته في قدرتهم على "العودة" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام على ملعب (كامب نو).

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، قال مودريتش: "إنه لأمر مخزٍ لأننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية اليوم. لعبنا بشكل جيد وربما افتقرنا إلى بعض النجاح في خط الهجوم. صنعنا بعض الفرص، ولم نتمكن من حسم المباراة، لكن طريقة لعبنا كانت جيدة للغاية".

وتابع: "إنه لأمر مخزٍ ألا نسجل هدفًا واحدًا على الأقل ونذهب إلى برشلونة بالتعادل. هناك مباراة أخرى متبقية، يجب أن نتحلى بالهدوء والثقة في إمكانية الفوز هناك".

ورغم الهزيمة، أعرب الكرواتي عن تفاؤله بعد الأداء الذي قدمه ريال مدريد الذي خسر الليلة مباراته الأولى هذا الموسم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي هذا الصدد، قال: "في كل مرة نلعب فيها، نشعر بالتفاؤل، ولا ننظر إلى الغائبين، لأن برشلونة دائمًا فريق رائع، لقد لعبنا مباراة جيدة، وصنعنا ما يكفي لنكون قادرين على تسجيل هدف ولكننا لم نفعل ذلك، وهم فعلوا ذلك بشكل مؤسف إلى حد ما بالنسبة لنا".

ويقام لقاء الإياب في نصف نهائي كأس الملك في 5 أبريل/ نيسان على ملعب كامب نو، الذي سيستضيف قبلها مواجهة "كلاسيكو" أخرى ولكن هذه المرة في الليغا، يوم 19 مارس/ آذار.

المصدر / وكالات