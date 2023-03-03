أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي أن المقاومة جاهزة لدفع كل الأثمان نصرة للقدس والأقصى.

وقال الهندي خلال مسيرة جماهيرية حاشدة لحركة حماس شمال قطاع غزة عقب صلاة الجمعة، إن إجراءات الاحتلال بحق أسرانا لن تزيدنا إلا إصراراً على تحريرهم و لدى المقاومة الفلسطينية ما تقوله في قضية الأسرى وإنهم سيخرجون من سجون الاحتلال رغم أنف الحكومة الفاشية.

وفي إشارة لتهديدات قادة العدو ، شدد الهندي على أن من يهدد بمحي بلدة حوارة سيُمحى من الوجود ، ودعا أهلنا بالضفة والداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى لمساندة المرابطين.

المصدر / فلسطين أون لاين