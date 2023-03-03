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جماهير قلقيلية تشيع جثمان الفتى محمد سليم

03 مارس 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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شيعت جماهير مدينة قلقيلية، ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى محمد نضال سليم (15 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عزون بقلقيلية في الضفة المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية بمراسم عسكرية، ثم إلى بلدته بموكب مركبات وصولا الى منزله.

وبعد ذلك ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

جدير ذكره أن الفتى سليم ارتقى، مساء أمس الخميس، متأثراً بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الظهر، أطلقها عليه جنود الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مدخل بلدة عزون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#انتهاكات الاحتلال في الضفة

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