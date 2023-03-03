الأسرى يعتصمون اليوم الجمعة في ساحات السجون بلبس "الشاباص"

تواصل الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن عشر على التوالي، خطواتها النضالية الجماعيّة ضدّ إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي بتحريضٍ مباشرٍ من الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير".

وأفادت وزارة الأسرى بأن خطوات اليوم تتمثل في الخروج لصلاة الجمعة بملابس "الشاباص" لجميع الأسرى، والاعتصام في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة وتأخير العودة إلى الغرف.

وتأتي هذه الخطواتُ النضاليّة، ردًّا على إعلان إدارة مصلحة السجون البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها ما يُسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير"، للتضييق عليهم، حيث اعتصم الأسرى في ساحات السجون، وأعلنوا مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في السجون كافةً، في ضوء التطوّرات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى.

وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بفرض عقوباتٍ جماعيّةٍ بحقّهم، في عددٍ من المعتقلات، ردًّا على خطوات "العصيان" التي نفّذوها رفضًا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.