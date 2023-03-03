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الأطعمة الغنية بالسيلينيوم تقي من الزهايمر

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الأطعمة الغنية بالسيلينيوم تقي من الزهايمر

03 مارس 2023 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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بحسب معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم، قدم باحثون صينيون مؤخرا أدلة على تحسين علاج مرض الزهايمر من خلال الأطعمة والمكونات الغنية بالسيلينيوم.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن المكونات الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تمنع الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يدل على احتمالية وجود استراتيجية غذائية جديدة لمرضى الزهايمر.

ويُعتبر مرض الزهايمر مرضا عصبيا يسبب فقدان الذاكرة وانخفاض القدرة على التعلم، والذي يمكن أن يضعف قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية ويزيد من سوء جودة حياته. وهناك اهتمام متزايد بالمكونات الغنية بالسيلينيوم في دراسة مرض الزهايمر.

واقترح فريق دراسة مشترك مكون من باحثين من معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم ومعاهد أخرى الآلية التدخلية المحتملة للمكونات الغنية بالسيلينيوم تعمل على تحسين علاج مرض الزهايمر.

وتُعتبر المكونات الغنية بالسيلينيوم واسعة الانتشار في العديد من النباتات والكائنات الحية الدقيقة، مثل خضروات الفصيلة الصليبية والخميرة والفطريات.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن التحلل المائي الإنزيمي والمعالجة الفيزيائية، مثل المعالجة الحرارية والمعالجة بالضغط العالي والميكروويف، هما التقنيات الرئيسية لتعديل خصائص السيلينيوم الغذائي.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة المراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية.

المصدر / وكالات
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#الزهايمر #السيلينيوم

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