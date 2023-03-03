قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة عدداً من المواطنين بعد اقتحام عدد من المناطق في الضفة الغربية، وسط مواجهات وعمليات إطلاق نار نفذها مقاومون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث اعتقلت الشبان يوسف حامد وينال حامد وحسن حامد عقب اقتحام منازلهم، بينما اندلعت مواجهات بين الاحتلال والشباب الثائر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت الشابين فائق أحمد بني عودة (٢٧ عامًا)، وشاهين جلال بشارات (٢٦ عامًا)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي مدينة قلقيلية اندلعت مواجهات مع الشباب الثائر تخللها إطلاق قنابل غاز صوب المواطنين ما تسبب باشتعال النيران بأحد المحال التجارية.

وأطلق مقاومون النار فجر اليوم تجاه مستوطنة "مافو دوتان" و"حاجز دوتان" العسكري جنوب غرب جنين، بينما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب المدينة.

تواصل طائرات الاحتلال التحليق في أجواء مخيم عقبة جبر بأريحا، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في محيط المخيم.

وفي القدس اعتقلت قوة خاصة تابعة للاحتلال الشاب محمود أسعد الشوعاني من مخيم قلنديا، بعد اقتحام مكان عمله في شارع القدس بمدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال لاعب نادي جبل المكبر أحمد أبو خديجة، بينما عرقلت تنقل الأهالي عبر حاجز "الكونتينر" شرق القدس ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وخلال الشهر الماضي وثق مركز المعلومات الفلسطيني معطة اعتقال قوات الاحتلال (514) مواطناً، ونفذت مجموعات المستوطنين (24) نشاطاً استيطانياً.

وجرى توثيق ارتكاب المستوطنين (151) اعتداءً، تنوعت ما بين اقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ واعتداء على المزارعين والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى مهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة وإعطاب إطارات المركبات، وعمليات اقتحام وسرقة في مختلف مدن ومحافظات الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين