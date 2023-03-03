موسكو تعلن إسقاط مسيّرات وقتل مئات الجنود الأوكران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 14 مسيرة أوكرانية ومقاتلتين ومروحية في مناطق متفرقة وسط تقدم القوات الروسية على مختلف المحاور وتصفية أكثر من 640 جنديًا أوكرانيًا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك تمكنت قواتنا من هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وأولشانا في منطقة خاركوف، وتم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات الأوكرانية في خاركوف.

في محور كراسني ليمانسك، هزمت قواتنا، وحدات القوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ونيفسكوي وشيرفونوبوبوفكا وكوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية، وقامت بتصفية ما يصل إلى 160 جنديا أوكرانيا وسبع مركبات قتالية مدرعة وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika

في محور دونيتسك، تم تصفية نتيجة العمليات الدائرة حوالي 270 عسكريا أوكرانيا كما تم تدمير منشآت المدفعية "Gvozdika"ومدافع الهاوتزر "Msta-B" و D-30، كما تم تدمير مركز اتصالات ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزمت قواتنا القوات الأوكرانية في أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وتوكماشكا وكاميانسكي بمنطقة زابوروجيه، وقامت قواتنا بتصفية 80 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع Msta-B و D-30.

في محور خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير30 مركبة، ومدافع هاوتزر Msta-B كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 في منطقة قرية توكاريفكا بمنطقة خيرسون.

تم تدمير نظام صاروخي أوكراني من طراز Buk-M1 مضاد للطائرات بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير رادار التوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز Su-24 بالقرب من قرية ميخاييلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم إسقاط طائرة مروحية أوكرانية طراز Mi-8 بالقرب من قرية كوراخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز Su-25 في منطقة قرية كرينكي بمنطقة خيرسون.

تم إسقاط قاذفة صواريخ متعددة HIMARS وتدمير 14 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.

المصدر / وكالات