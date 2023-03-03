الجيش الأمريكي يعمل على تطوير أشهر مدمراته الصاروخية

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تعمل على تعديل مدمرة "Nitze" الصاروخية التابعة للجيش.

وتبعا للموقع فإن "شركة BAE Systems تلقت عقدا بقيمة 145 مليون دولار لصيانة وتحديث المدمرة الصاروخية Nitze من فئة Arleigh Burke، وأن ممثلين عن الشركة المذكورة أشاروا إلى أن قيمة العقد قد تزداد إلى 161 مليون دولار تبعا للتعديلات التي ستجرى على هذه السفينة".

وتبعا لشروط العقد سيتم إرساء السفينة في حوض بناء السفن التابع لـ Systems في نورفولك (فيرجينيا)، وسيتعين على مختصي الشركة إصلاح قسم هيكل السفينة الموجود تحت الماء، كما سيقومون بتعديل قمراتها وأماكن إقامة أفراد طاقمها، وسيقومون بتحديث منظومات التسليح ومعدات القيادة والتحكم وبعض المنظومات الأخرى فيها، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التحديث والصيانة في يوليو القادم.

وNitze هي المدمرة رقم 44 من نوع Arleigh Burke التي تم تصنيعها لصالح الجيش الأمريكي، وتنتمي لفئة Flight IIA المعدّلة، وأدخلت الخدمة لصالح سلاح البحرية الأمريكي عام 2005.

يبلغ طول هذه السفينة 155.29 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9200 طن، وتتسلح بقواذف عمودية قادرة على استيعاب 96 صاروخا، بما فيها صواريخ RUM-139 VL-ASROC المضادة للغواصات، وصواريخ SM-2، كما جهّزت برشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ومنصات لحمل مروحيات "سيهوك" العسكرية.

المصدر / وكالات