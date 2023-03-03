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مايكروسوفت تدخل ميزة جديدة لمحرك البحث.. ما فكرتها؟

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مايكروسوفت تدخل ميزة جديدة لمحرك البحث.. ما فكرتها؟

03 مارس 2023 . الساعة 01:26 بتوقيت القدس
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أضافت شركة مايكروسوفت محرك البحث (بينغ)، إلى برنامج ويندوز، والذي هدفت من خلاله إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الملايين من المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن هذا المحرك الجديد الذي طورته في الآونة الأخيرة، سيكون ضمن نظام تشغيل مايكروسوفت، في مربع البحص الخاص بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأشاروا أنهم سيساعد نصف مليار مستخدماً شهرياً على الإبحار في ملفاتهم وفي الإنترنت.

ولفتت مايكروسوفت أن المحرك تحت المعاينة حتى هذه اللحظة، وهو متاح لأكثر من مليون شخص في 169 دولة، فيما هناك دول أخرى على قائمة الانتظار.

وكشفت أنها تهدف إلى انتزاع حصتها في السوق من شركة "ألفابت" التي تملك غوغل وتتحرك بشكل أسرع مع برنامج مخصص للبحث يشبه نفس برامج مايكروسوفت ولنفس الهدف.

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ونفيد تقارير بأن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي اعترف بمشاعر الحب أو مشاعر التهديد لبعض الأشخاص الذين كانوا يختبرونه، ما جعل الشرطة تضع حداً للمحادثات الطويلة.

وعلقت عل الأمر قائلة: "أثار رجة فعل لمن تصنعها الشركة ولم تضعها في الحسبان"، وتسعى لمعرفة آراء وتعليقات المشتركين حول محرك البحث "بينغ" قبل طرحه على نطاق أوسع.

وأعلنت أن نسخة ويندوز المحدثة ستتضمن برنامجًا يمكنه الاتصال برسائل ومكالمات أجهزة آيفون، على أن يتم البدء بمجموعة محدودة من المستخدمين.

المصدر / وكالات
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#الذكاء الاصطناعي #مايكروسوفت #ويندوز #محرك البحث

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