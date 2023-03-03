تونس.. حركة النهضة تدعو أنصارها للتظاهر

دعت حركة النهضة التونسية، الخميس، أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد 05 مارس المقبل بشارع الثورة.

واستنكرت الحركة في بيان لها، ما وصفته محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس.

وجددت تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات العشوائية ما دعت إلى وقف مهزلة "تلفيق التهم الكيدية بـ "التآمر على أمن الدولة" عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة."

كما طالبت بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد.

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المصدر / وكالات