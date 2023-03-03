فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مايكروسوفت تدخل ميزة جديدة لمحرك البحث.. ما فكرتها؟

برشلونة يهزم ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

أدت لمقتل 300 طفل.. الصحة العالمية تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن أدوية السعال!

تونس.. حركة النهضة تدعو أنصارها للتظاهر

عمرها أكثر من 8 قرون.. العثور على حقيبة بداخلها مومياء

مصر تفرض رسومًا جديدة على الإقامة بالفنادق

حماس تنعى الشهيد الطفل سليم وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

الاتحاد الأوروبي: تصريحات "سموتريتش" تحرّض على العنف

الأردن تدين تصريحات "سموتريتش" التحريضية وتحذّر من عواقبها الخطيرة

الدولار يصعد من جديد أمام الشيكل

تونس.. حركة النهضة تدعو أنصارها للتظاهر

03 مارس 2023 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
...

دعت حركة النهضة التونسية، الخميس، أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد 05 مارس المقبل بشارع الثورة.

واستنكرت الحركة في بيان لها، ما وصفته محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس.

وجددت تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات العشوائية ما دعت إلى وقف مهزلة "تلفيق التهم الكيدية بـ "التآمر على أمن الدولة" عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة."

كما طالبت بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين" ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد.

اقرأ أيضا: تونس.. وقفات احتجاجية في 9 ولايات تُندّد بالوضع الاقتصادي

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تونس #الثورة التونسية #المعارضة #الاعتقال السياسي #قيس سعيد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة