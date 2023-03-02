الاتحاد الأوروبي: تصريحات "سموتريتش" تحرّض على العنف

انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" التي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة جنوب نابلس.

ووصف الاتحاد الأوروبي في تصريح لمكتبه في القدس تصريحات سموتريتش بأنها "غير مقبولة وتحرض على العنف العشوائي في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وأضاف أنها متعصبة وغير مقبولة وتسير في عكس الاتجاه المطلوب"، داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إلى التنصل من هذه التصريحات والعمل مع جميع الأطراف المعنية لنزع فتيل التوتر".

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وأمس الأربعاء دعا المتطرف سموتريتش، إلى "محو" بلدة حوارة جنوب نابلس، معربا عن اعتقاده بأن "دولة (إسرائيل) يجب أن تفعل ذلك، وليس الأفراد" في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة بهمجية يوم الأحد.

وأضاف: "أنا أسافر كثيرا وأمرّ من هناك. لا ينقضي يوم في هذه القرية دون إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة صوب اليهود، إنها قرية معادية".

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واقتحم عشرات المستوطنين مساء الأحد بلدة حوارة بحماية قوات الاحتلال، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة، وأشعلوا النيران في حاويات القمامة والمركبات الفلسطينية، وحاولوا حرق أشجار الزيتون. كما أضرموا النار في منزل فلسطيني كان سكانه بداخله.

وأسفر هجوم المستوطنين على البلدة عن استشهاد فلسطيني وإصابة 390 آخرين، حيث شاركت قوات الاحتلال في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

وسبق ذلك بساعات عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أسفرت عن مصرع مستوطنيْن لدى مرورهما بمركبة في البلدة الفلسطينية الواقعة على أطراف نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين