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الأردن تدين تصريحات "سموتريتش" التحريضية وتحذّر من عواقبها الخطيرة

02 مارس 2023 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
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وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"

أدانت المملكة الأردنية التصريحات التحريضية التي أطلقها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، والداعية إلى تدمير بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرة، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد على الموقف الأردني بضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

وشدد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #الأردن #حوارة #الاحتلال الإسرائيلي

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