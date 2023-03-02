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تفاصيل الخبر
الدولار يصعد من جديد أمام الشيكل
02 مارس 2023 . الساعة 22:56 بتوقيت القدس
شهد سعر صرف الدولار أمام الشيكل صعودًا مساء اليوم ليصل إلى 3.66، بعدما ثبت صباح اليوم عند 3.62.
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار العملات
#الدولار
#الشيكل
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