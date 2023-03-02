فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدولار يصعد من جديد أمام الشيكل

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية

مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا

20 عملاَ مقاوماَ في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل تؤكد تجذرها في أواسط الطلبة

دحلان خارج المنافسة

شبع طويل الأمد.. 10 أطعمة تؤثر بشكل فعال على الشهية

بلدية غزة توضح حقيقة النيران المشتعلة في جحر الديك

توتر أمني بمخيم "عين الحلوة" في لبنان عقب مقتل عنصر من "الأمن الوطني"

"حنيني": رسالة شعبنا بالضفة هي استمرار المقاومة للدفاع عن الأرض والمقدسات

بالفيديو شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية

02 مارس 2023 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
...

استشهد فتى وأصيب آخرين بجراح خطيرة، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الفتى محمد نضال سليم (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي وإصابة فتى آخر بجروحٍ حرجة في الصدر.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم فتيين أصيبا بحالة الخطر.

وأوضحت المصادر أن الفتى سليم، أًصيب برصاص قوات الاحتلال إصابة خطيرة، وبعد فشل محاولات إنعاشه ارتقى شهيدا.

XcaNU.jpg
 

وتشهد عزون ومداخلها والطريق الاستيطاني "شارع 55" الذي يمر بالقرب من البلدة مواجهات دائمة بين قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان احتجاجا على سياسات الاحتلال التنكيلية بأهالي البلدة.

ويحاصر الاحتلال بلدة عزون بعدد من البوابات العسكرية التي تتحكم في حياة المواطنين وتمنع مرور سكان القرى المجاورة في كل مرة يريد الاحتلال فيها ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهيد #مواجهات #قلقيلية #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة