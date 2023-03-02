شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق قلقيلية

استشهد فتى وأصيب آخرين بجراح خطيرة، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الفتى محمد نضال سليم (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي وإصابة فتى آخر بجروحٍ حرجة في الصدر.

استشهاد الطفل محمد نضال سليم (١٥ عاماً)، إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الظهر، في بلدة عزون pic.twitter.com/GMgh0PBrzY — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 2, 2023

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم فتيين أصيبا بحالة الخطر.

وأوضحت المصادر أن الفتى سليم، أًصيب برصاص قوات الاحتلال إصابة خطيرة، وبعد فشل محاولات إنعاشه ارتقى شهيدا.





وتشهد عزون ومداخلها والطريق الاستيطاني "شارع 55" الذي يمر بالقرب من البلدة مواجهات دائمة بين قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان احتجاجا على سياسات الاحتلال التنكيلية بأهالي البلدة.

ويحاصر الاحتلال بلدة عزون بعدد من البوابات العسكرية التي تتحكم في حياة المواطنين وتمنع مرور سكان القرى المجاورة في كل مرة يريد الاحتلال فيها ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين