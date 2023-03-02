مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا

القنوات المفتوحة التي تبث مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا 2022/2023 ، ويسعى إليها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ، حيث سنشاهد الكلاسيكو مرة أخرى بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يسعى ريال مدريد للفوز بمباراة الذهاب ضد برشلونة، خاصة وأن الملعب والجمهور في صالح الفريق الملكي ونقدم لكم أدناه موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس الملك 2022/2023 ، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا 2022/2023

وبخصوص موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا 2022/2023 ، سيكون أول فريق كرة قدم لنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ملعب سانتياغو برنابيو لمواجهة غريمه ريال مدريد غدًا الخميس 2 مارس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022/2023.

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس الملك الاسباني غدا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس وطرابلس والخرطوم والساعة الحادية عشرة بتوقيت الدوحة والرياض وسوريا والعراق والأردن والبحرين واليمن والساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي من صباح اليوم التالي الامارات وسلطنة عمان والساعة التاسعة مساءا بتوقيت تونس والجزائر بالمغرب.

القنوات التي تبث مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

كما تبث قناة Saudi ssc sport 1 مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس الملك الاسباني اضافة الى تطبيق Watch Net الذي سيبث المباراة ايضا حيث يمكنكم تحميلها والاشتراك في الرياضة باقة لمشاهدة برشلونة وريال مدريد ، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة ssc sport 1.



تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

نستعرض معكم تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة غدا في كأس الملك.

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو – إدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – فيديريكو فالفيردي.



تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

إليكم تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد غدا في كأس الملك.

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أروجو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي.

خط الوسط: جافي – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – أنسو فاتي – رافينيا.

ويعتبر برشلونة أكثر كأس ملك إسبانيا تتويجا بإجمالي 31 لقبا ، بينما حصل ريال مدريد على 19 لقبا ، وريال بيتيس هو بطل كأس إسبانيا في النسخة الأخيرة.

يشار إلى أنه في الكلاسيكو الأخير بين الفريقين كان في يناير الماضي في 15 يناير، عندما تغلب برشلونة على ريال مدريد 3-0 وبهدف واحد للفريق الملكي في كأس السوبر الإسباني.

المصدر / فلسطين أون لاين