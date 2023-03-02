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20 عملاَ مقاوماَ في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

02 مارس 2023 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، إذ تم تسجيل 20 عملاً مقاوماً، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإحراق 3 زجاجات حارقة، و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات في صور باهر وسلوان في القدس، فيما فجر المقاومون عبوة ناسفة عند مستوطنة بيل إيل في رام الله.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في كل من جبل جرزيم وحاجز حوارة في نابلس، وفي جبع في جنين فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في عراق بورين، وفي رمانة بجنين.

وتصدى الشبان للمستوطنين في وادي الأردن بأريحا، وحطموا مركباتهم في حوسان والخضر بأريحا، كما اندلعت مواجهات في تقوع وخربة تقوع في بيت لحم.

وقد شهدت مدينة الخليل عملية إطلاق نار، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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