"حنيني": رسالة شعبنا بالضفة هي استمرار المقاومة للدفاع عن الأرض والمقدسات

قال القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني، إن رسالة الشعب الفلسطيني بالضفة هي استمرار المقاومة للدفاع عن الأرض والمقدسات.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية حاضرة في ساحة النضال والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حنيني على ضرورة توحيد جهود الفلسطينيين لمواجهة سياسات حكومة الاحتلال الفاشية، مضيفا: "نريد استكمال الوحدة الميدانية بوحدة سياسية تتمثل بانضمام السلطة لمسار مواجهة الاحتلال".

وبين أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة موحدة تجمع كل أبناء شعبنا، نواجه بها سياسات حكومة الاحتلال الإجرامية.

وشدد حنيني على أن الشعب الفلسطيني سيتجاوز أي جهة أو فصيل أو سلطة تتجاوز حالة المقاومة المتصاعدة.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه أمس.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 33 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

وأصيب جندي من جيش الاحتلال باشتباك مسلح وإلقاء عبوات ناسفة، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا، ظهر أمس الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين