"بطل العالم".. ميسي يكافئ فريق بلاده بهدايا فاخرة

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إهداء زملائه في منتخب الأرجنتين والطاقم التدريبي، هدية ثمينة مختلفة، بعد إنجازهم الكبير بتحقيق مونديال كأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، قرر ميسي إهداء جميع اللاعبين هواتف آيفون مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطا، أنفق عليها أكثر من 200 ألف دولار، وبلغ عدد القطع 35 قطعة.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى المجد في كأس العالم في ديسمبر، حيث قاد تألقه المثير في قطر الأرجنتين للانتصار خلال العديد من المواجهات الصعبة، قبل الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.

وأراد قائد الأرجنتين أن يمنح زملاءه تذكارا شخصيا لتذكر نجاحهم، وتمثل ذلك بالهواتف الذكية المخصصة من الذهب عيار 24 قيراطا.

وقام نجم باريس سان جرمان بتسلم الهواتف المحمولة في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيشرع في تسليمها لنجوم المنتخب خلال تجمع المنتخب بعد أسبوعين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة iDesign Gold للتصميم بالذهب، بين ليونز، كيف تواصل معه ميسي بشأن تصميم هدية خاصة بعد الانتصار في المونديال.

وقال ليونز لصحيفة "الصن": "ليونيل ليس الأفضل بالتاريخ فقط ولكنه أحد أكثر عملاء iDesigns Gold ولاء وقد تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم".

وقال إنه "يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين والموظفين للاحتفال بالفوز المذهل لكنه لا يريد هدية الساعات المعتادة، لذلك اقترحت هواتف آيفون مطلية بالذهب، وعليها شعار المنتخب واسم كل لاعب، وأحب الفكرة فورا".

وتتميز كل قطعة فاخرة من آيفون بتصميم بسيط من الذهب، عليه شعار منتخب الأرجنتين مع النجوم الثلاث، واسم اللاعب ورقم قميص المنتخب الوطني، وعبارة "أبطال كأس العالم 2022".







المصدر / وكالات