الاحتلال يفرج عن الأسير الجريح هيثم علقم من رام الله

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير الجريح هيثم باسم علقم (21 عامًا) من بلدة صفا برام الله، بعد أن أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال في آذار عام 2019 الأسير علقم وكان يبلغ من العمر في حينه 17 عامًا، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح واستشهاد رفيقيه أمير دراج ويوسف عنقاوي، وأعقب اعتقاله مداهمة قوات الاحتلال منزل ذويه.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشبان الثلاثة كانوا يستقلون سيارة دهست قوة من جنود الاحتلال، كانوا يشنون حملة اعتقالات ومداهمات في القرية؛ فأصيب اثنان منهم أحدهما جراحه خطيرة والآخر متوسطة.

والشهيدان هما: أمير محمود جمعة دراج (20 عامًا) من قرية خربثا، ويوسف رائد محمد سليمان عنقاوي (20 عامًا) من قرية بيت سيرا.

وواجه الأسير علقم ظروفًا اعتقالية صعبة، وتحقيقًا قاسيًا عقب اعتقاله، وفي أكتوبر من عام 2020 أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية حكما على الجريح علقم بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

المصدر / فلسطين أون لاين