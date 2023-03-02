نعيم يحذر من تصريحات سموترتش على استقرار الاقليم ويدعو المجتمع الدولي للتدخل

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بحركة حماس باسم نعيم، إن المجتمع الدولي "يقف عاريا أمام وقاحة الحقيقة هنا على الأرض الفلسطينية" جاء ذلك في ضوء تصريحات أطلقها أمس الأربعاء وزير مالية الاحتلال "سموترتش".

ودعا سموترتش، في تصريحاته، إلى "مسح بلدة حوارة جنوبي نابلس عن وجه الخارطة، ويجب على دولة (إسرائيل) القيام بذلك، وليس الأفراد".

وأكد نعيم في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "التصريح الجديد يأتي للتأكد من أن (إسرائيل) تديرها حكومة فاشية، تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار، ليس في فلسطين فقط، بل في الإقليم وعلى المستوى الدولي".

وأوضح أن "المجتمع الدولي اليوم يقف عاريا أمام وقاحة الحقيقة هنا على الأرض الفلسطينية".

وتابع القول: "نحن كضحايا لهذه الفاشية الجديدة في انتظار الأفعال وليس الأقوال فقط؟ نتمنى أن لا يطول ذلك لأن الوقت يعني أنّ أرواح جديدة، ومن كل الأطراف، سنفقدها حتى يتحقق ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين