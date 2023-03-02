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"التنمية" بغزة تعلن إطلاق فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

02 مارس 2023 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية/ تصوير- ياسر فتحي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إطلاق فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية وذلك من مقر جمعية كبار السن.

واستعرض وكيل الوزارة غازي حمد خلال مؤتمر صحفي: الجهود التي تبذلها وزارته مع مؤسسات وجمعيات شريكة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

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وأوضح أن العمل الخيري "يشكل جبهة قوية ومساندة للعمل من أجل بقاء المجتمع الفلسطيني مجتمعا قوي"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العمل الخيري في قطاع غزة للوصول إلى كل الفئات الهشة في المجتمع.

يُذكر أن فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، للعام الجاري تُنظم بالشراكة مع وزارات أخرى كوزارة الصحة والتربية والتعليم والأوقاف، وستبدأ بتنفيذ يوم معايشة مع كبار السن، ستستمر حتى 21 مارس الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة التنمية الاجتماعية #اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية #جمعية كبار السن

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