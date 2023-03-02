دعوات للحشد وإحياء حملة "الفجر العظيم" غداً في "الأقصى"

انطلقت دعوات مقدسية اليوم الخميس، لإحياء حملة الفجر العظيم غداً الجمعة في المسجد الأقصى، والحشد بقوة والرباط بشكل واسع في باحاته، لإفشال أطماع الاحتلال الاستيطانية في السيطرة عليه.

وأوضحت الدعوات أن الحشد في باحات الأقصى يشكل قوة للمقدسيين، والرباط فيه يمثل درعاً لحمايته أمام اقتحامات المستوطنين المتزايدة، ومحاولات تنفيذ مخططات التهويد في القدس المحتلة.

وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة اقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

المصدر / فلسطين أون لاين