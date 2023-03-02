فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات للحشد وإحياء حملة "الفجر العظيم" غداً في "الأقصى"

لليوم الرابع.. الاحتلال يفرض حصارًا خانقًا على بلدة "حوّارة"

أكل الربا.. عقوبته وآثاره على الفرد والمجتمع

"التنمية الاجتماعية" تتحدث عن مستجدات صرف مخصصات "الشؤون"

مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة عجور براند

تبرعات فلسطينية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

جيش الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينيًّا جنوب الضفة

مستوطنون يطاردون رعاة أغنام شمال أريحا

مصر تسقط الجنسية عن 6 أشخاص لهذا السبب

آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس لليوم الثاني

لليوم الرابع.. الاحتلال يفرض حصارًا خانقًا على بلدة "حوّارة"

02 مارس 2023 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
...
لليوم الرابع.. الاحتلال يفرض حصارًا خانقًا على بلدة

لليوم الرابع على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، ومنع فتح محالها التجارية.

وتقع بلدة حوّارة على مفترق عصب رئيسي لتجمع من المستوطنات المقامة على أراضي مدينة نابلس.

ووثّقت عدسات الصحفيين، اعتقال قوات الاحتلال العديد من أصحاب البقالات أو المحال ممن حاول فتح محالة ولو مؤقتًا.

ووفق مصادر محلية، فإن مئات المتاجر على طول الشارع العام مغلقة لليوم الرابع، وسط وجود عسكري إسرائيلي مكثف.

اقرأ أيضًا: سموتريتش: يجب إزالة "حوارة" من الوجود

ونقلت المصادر أن حصار حوّارة وإغلاق محالها التجارية تسبّب في خسائر كبيرة، وتعطّل لحياة المواطنين.

ونظّم نشطاء وأهالي من البلدة اليوم الخميس وقفة وسط البلدة في محاولة منهم لكسر الحصار.

والأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من قِبل مستوطنين إسرائيليين متطرّفين، أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.

وقوبل هجوم المستوطنين المتطرّفين بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتقع قرية حوّارة، جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية، ويمر من خلالها آلاف المستوطنين يوميًّا للوصول إلى مستوطناتهم المقامة على أراضي محافظة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حوارة #بلدة حوارة #حصار حوارة #بلدة حوارة نابلس #إغلاق حوارة #حصار بلدة حوارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة