"التنمية الاجتماعية" تتحدث عن مستجدات صرف مخصصات "الشؤون"

أعلن المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية، لؤي المدهون، أن وزارته تعمل مع شركاء محليين ودوليين لصرف مساعدات نقدية وطرود غذائية وقسائم شرائية لعشرات آلاف الأسر خلال شهر رمضان المقبل.

وقال خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن العائق الوحيد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية هو قيام الاحتلال باقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة التي تستلمها السلطة في رام الله.

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في ملف صرف مخصصات الشؤون للأسر المستورة بقطاع غزة والضفة الغربية.

وقال: "نسعى جاهدين أن تُصرف قبيل شهر رمضان المبارك ولا موعد محدّد حتى الآن".

المصدر / فلسطين أون لاين