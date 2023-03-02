فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات للحشد وإحياء حملة "الفجر العظيم" غداً في "الأقصى"

لليوم الرابع.. الاحتلال يفرض حصارًا خانقًا على بلدة "حوّارة"

أكل الربا.. عقوبته وآثاره على الفرد والمجتمع

"التنمية الاجتماعية" تتحدث عن مستجدات صرف مخصصات "الشؤون"

مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة عجور براند

تبرعات فلسطينية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

جيش الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينيًّا جنوب الضفة

مستوطنون يطاردون رعاة أغنام شمال أريحا

مصر تسقط الجنسية عن 6 أشخاص لهذا السبب

آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس لليوم الثاني

"التنمية الاجتماعية" تتحدث عن مستجدات صرف مخصصات "الشؤون"

02 مارس 2023 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
...
"التنمية الاجتماعية" تتحدث عن مستجدات صرف مخصصات "الشؤون"

أعلن المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية، لؤي المدهون، أن وزارته تعمل مع شركاء محليين ودوليين لصرف مساعدات نقدية وطرود غذائية وقسائم شرائية لعشرات آلاف الأسر خلال شهر رمضان المقبل.

وقال خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن العائق الوحيد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية هو قيام الاحتلال باقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة التي تستلمها السلطة في رام الله.

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في ملف صرف مخصصات الشؤون للأسر المستورة بقطاع غزة والضفة الغربية.

وقال: "نسعى جاهدين أن تُصرف قبيل شهر رمضان المبارك ولا موعد محدّد حتى الآن".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#مخصصات الشؤون #التنمية الاجتماعية #صرف مخصصات #صرف الشؤون #مخصصات الشؤون الإجتماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة