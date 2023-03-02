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مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة عجور براند

02 مارس 2023 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة عجور براند المتخصصة في تسويق الاحذية والملابس من ماركات عالمية في سوق قطاع غزة عن توفر شاغر للعمل لديها في مدينة غزة حسب التالي:

- المسمى الوظيفي: مسئول التسويق الالكتروني.

- مؤهلات الوظيفة:

1-  يحمل درجة علمية لا تقل عن بكالوريوس.

2-  خبرة في ادارة صفحات السوشيال ميديا لا تقل عن 5 سنوات لشركات القطاع الخاص.

3-  متمكن من جميع متطلبات التسويق الالكتروني في جميع وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة (فيس بوك, انستاغرام, تيك توك)

4-  قدرة على ادارة فريق التسويق الالكتروني المكون من 3 افراد.

5-  يمتلك مهارات قيادية وتخطيط.

طريقة التسجيل

- للمهتمين الذين يمتلكون الكفاءة العالية يمكنكم التقدم من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط  ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 9/3/2023

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