مطلوب موظف تسويق للعمل في شركة عجور براند

إعلان توظيف صادر عن شركة عجور براند المتخصصة في تسويق الاحذية والملابس من ماركات عالمية في سوق قطاع غزة عن توفر شاغر للعمل لديها في مدينة غزة حسب التالي:

- المسمى الوظيفي: مسئول التسويق الالكتروني.

- مؤهلات الوظيفة:

1- يحمل درجة علمية لا تقل عن بكالوريوس.

2- خبرة في ادارة صفحات السوشيال ميديا لا تقل عن 5 سنوات لشركات القطاع الخاص.

3- متمكن من جميع متطلبات التسويق الالكتروني في جميع وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة (فيس بوك, انستاغرام, تيك توك)

4- قدرة على ادارة فريق التسويق الالكتروني المكون من 3 افراد.

5- يمتلك مهارات قيادية وتخطيط.

طريقة التسجيل

- للمهتمين الذين يمتلكون الكفاءة العالية يمكنكم التقدم من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 9/3/2023