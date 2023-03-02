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حملة جديدة أطلقتها الغرفة التجارية في الخليل

تبرعات فلسطينية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

02 مارس 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

انطلقت في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، حملة جديدة لجمع التبرعات النقدية لصالح منكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة جنوبي الخليل وبالتعاون مع عدد من البلديات عن إطلاق حملة التبرعات النقدية، ولمدة أسبوع، بحسب الناطق باسم الحملة أيوب الحوامدة للأناضول.

وقال الحوامدة، في تصريحات صحفية: إن "الحملة تهدف لجمع التبرعات النقدية، وشراء مستلزمات عينية لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والتركية ذات العلاقة".

وأضاف: "نحن شعب تحت الاحتلال وأكثر من يعرف معنى الهدم والدمار والنكبات، وهذا واجب إنساني وأخلاقي تجاه الأشقاء في تركيا وسوريا"، مشيرة إلى أن: "الحملة رد جميل للشعب التركي الذي طالما وقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني".

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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