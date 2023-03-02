جيش الاحتلال يهدم منزلًا فلسطينيًّا جنوب الضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلًا فلسطينيًا جنوب الضفة الغربية، بزعم البناء من دون ترخيص.

وقال الفلسطيني محمد عواد،:" إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدته "إذنا " جنوبي الخليل، وشرعت في هدم منزله بدعوى البناء دون ترخيص.

وأشار إلى أن المنزل تسكنه عائلته المكونة من 10 أفراد، وشيّد على مساحة 150 مترًا مربعًا قبل نحو 3 سنوات.

وأضاف:" أخطرنا بدعوى البناء دون ترخيص، وحاولنا جاهدين الحصول على الترخيص دون جدوى".

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ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء ضمن المنطقة "ج"، دون تصريح إسرائيلي.

ووفق منظمات دولية، يعد الحصول على التصريح المطلوب شبه مستحيل.

وعام 1995، صنّفت اتفاقية أوسلو 2، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكّل الأخيرة نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.

المصدر / وكالات