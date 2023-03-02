فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس لليوم الثاني

كيف ينتقل اضطراب القلق من الآباء إلى الأبناء؟

غضب في حوارة من عجز السلطة وشُح التعويضات

نقابات العمال تنعى العامل "الغول" وتطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية

الناشطة البرغوثي: الأسرى بحاجة لإسناد حقيقي لرفع الظلم عنهم

اتحاد المقاولين بغزة يضرب عن العمل في مشاريع " أونروا" ليومين

قادة فصائل ومحلّلون: جرائم المستوطنين في "حوّارة" إعلان فشل لقمة "العقبة"

إعلان خطير لروسيا لمواجهة أي عدوان أميركي محتمل على أراضيها

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في مجموعة مخابز زادنا

"إعلام الأسرى": استفزازات إدارة السجون ستؤدّي إلى دوامة عنف

آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس لليوم الثاني

02 مارس 2023 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...
آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس لليوم الثاني - أرشيف

توغلت عدّة آليات تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب شهود عيان، فإن 4 جرافات وآليتين، توغلت في الأراضي الواقعة في تلك المنطقة، وتقوم بعمليات تجريف، وسط إطلاق نار متقطع، وذلك بالتزامن مع إطلاق نار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة حدودية، دون أن يبلّغ عن إصابات.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#إطلاق نار #شرق خانيونس #توغل إسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة