نقابات العمال تنعى العامل "الغول" وتطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية

نعى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي العامل زياد الغول، الذي توفي أمس إثر سقوط رافعة بناء عليه أثناء عمله بالداخل المحتل، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان على مصابها الجلل.

وقال العمصي في بيان صحفي إن: "وفاة العامل الغول تنبه إلى حجم المخاطر التي يتعرض لها العمال في مواقع العمل الإسرائيلية التي تفتقر لأدنى مقومات إجراءات السلامة المهنية، بسبب جشع أرباب العمل في دولة الاحتلال ودفع العمال الفلسطينيين للقيام بأعمال خطرة".

وأشار نقيب العمال إلى وفاة 4 عمال من قطاع غزة العام الماضي خلال عملهم في الداخل المحتل، ليرتفع العدد مع وفاة العامل الغول إلى خمسة عمال.

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واعتبر العامل الغول شهيد "لقمة العيش"، مبينا، أن العامل ترك عائلته وهرب من البطالة لتحسين ظروفه الحياتية، إلا أنه كان ضحية استهتار إسرائيلي.

وشدد أن افتقار مواقع العمل في دولة الاحتلال لأدنى متطلبات السلامة المهنية تستدعي من وزارة العمل الفلسطينية برام الله ومنظمتي العمل العربية والدولية القيام بمسؤولياتهم من خلال رفع دعاوى قضائية دولية لمحاسبة أرباب العمل الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق العمال.

وبحسب العمصي، تتصاعد حالات الوفاة السنوية التي يبلغ متوسطها أكثر من 45 حالة وفاة بين صفوف العمال الفلسطينيين غالبيتهم من الضفة الغربية خلال عملهم بمواقع العمل المختلفة.

وطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى تلك المواقع بهدف الاطلاع على حجم الانتهاكات الإسرائيلية لأنظمة وقوانين العمل وإجراءات السلامة المهنية.

المصدر / فلسطين أون لاين