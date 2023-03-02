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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في مجموعة مخابز زادنا

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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في مجموعة مخابز زادنا

02 مارس 2023 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مجموعة مخابز زادنا تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة " مندوب مبيعات ".

شروط التسجيل :

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التوزيع

 - القدرة على عقد اتفاقيات البيع مع الزبائن وتنفيذها مباشرة حسب النظام المتبع .

- تغطية كافة العملاء على امتداد المنطقة الوسطى .

- الانضباط والالتزام بالأنظمة والتعليمات ومواعيد الحضور والانصراف اليومية.

 - اتقان مهارات فن الاتصال والتواصل مع الآخرين .

 - القدرة على العمل بروح الفريق والعمل تحت الضغط .

- لديه رخصة تجارية من نوع تجاري سارية المفعول .

- أن يكون من سكان غزة - المنطقة الوسطى.

- العمر من 25 - 35 عام .

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط  ( هنا )

- العنوان:  دير البلح - شارع الشهداء - غرب مفترق البركة .

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