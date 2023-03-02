مطلوب مندوب مبيعات للعمل في مجموعة مخابز زادنا

إعلان توظيف صادر عن مجموعة مخابز زادنا تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة " مندوب مبيعات ".
شروط التسجيل :
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التوزيع
- القدرة على عقد اتفاقيات البيع مع الزبائن وتنفيذها مباشرة حسب النظام المتبع .
- تغطية كافة العملاء على امتداد المنطقة الوسطى .
- الانضباط والالتزام بالأنظمة والتعليمات ومواعيد الحضور والانصراف اليومية.
- اتقان مهارات فن الاتصال والتواصل مع الآخرين .
- القدرة على العمل بروح الفريق والعمل تحت الضغط .
- لديه رخصة تجارية من نوع تجاري سارية المفعول .
- أن يكون من سكان غزة - المنطقة الوسطى.
- العمر من 25 - 35 عام .
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- العنوان: دير البلح - شارع الشهداء - غرب مفترق البركة .