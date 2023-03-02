التعليم تتحدث عن قرار تأجيل موعد امتحانات التوجيهي

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، توضيحاً بشأن تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة في فلسطين للعام الحالي2023.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور: "لم يصدر أي قرار جديد بخصوص تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة المقرّرة في 7/6/2023"، مضيفاً:" لا يوجد أي تعديلات على أجندة العام الدراسي حتى الآن".

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وسادت في الآونة الأخيرة تخوّفات بشأن تأخير موعد عقد امتحانات الثانوية العامة على خلفية إضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم الوظيفية.

ويخوض المعلمون في مدارس الضفة الغربية المحتلة، إضراباً بسبب تنصّل حكومة اشتية من تلبية متطلباتهم والتي من أبرزها رفع أجورهم الشهرية.

المصدر / فلسطين أون لاين