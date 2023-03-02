2 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الثاني من مارس/ آذار العديد من الأحداث على الصعيد الفلسطيني المحلي والعربي الدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1949 تركيب أول إشارة ضوئية آلية للمرور بمدينة نيو ميلفورد.
- 1943 عصابة شتيرن الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة فقتل (11) مواطناً، وجرح (20) آخرون.
- 1956 المغرب يحصل على استقلاله عن فرنسا.
- 1986 مسلحون يغتالون رئيس بلدية نابلس ظافر المصري.
- 1993 القسام ينفذ عملية في جباليا ويقتل (3) جنود صهاينة.
- 2002 عملية استشهادية في مدينة القدس تؤدي إلى مقتل (9) مستوطنين ومنفذها محمد الشوعاتي.
- 2004 منظمة أمناء جبل الهيكل تقدم إلتماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل استصدار قرار يمنع أعمال ترميم تقوم بها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
- 2004 تفجيرات إنتحارية في كربلاء والكاظمية تودي بحياة أكثر من 220 مدنيًا عراقيًا وجرح 1500 آخرين.
- 2009 مؤتمر إعادة إعمار غزة المعقود في شرم الشيخ يدعو لفتح المعابر فورا، ويتعهد بتقديم خو 5 مليارات دولار.
- 2008 القسام يفجر ناقلة جند صهيونية في جباليا ومقتل جنديين.
المصدر / فلسطين أون لاين