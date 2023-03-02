2 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الثاني من مارس/ آذار العديد من الأحداث على الصعيد الفلسطيني المحلي والعربي الدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1949 تركيب أول إشارة ضوئية آلية للمرور بمدينة نيو ميلفورد.

تركيب أول إشارة ضوئية آلية للمرور بمدينة نيو ميلفورد. 1943 عصابة شتيرن الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة فقتل (11) مواطناً، وجرح (20) آخرون.

عصابة شتيرن الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة فقتل (11) مواطناً، وجرح (20) آخرون. 1956 المغرب يحصل على استقلاله عن فرنسا.

المغرب يحصل على استقلاله عن فرنسا. 1986 مسلحون يغتالون رئيس بلدية نابلس ظافر المصري.

مسلحون يغتالون رئيس بلدية نابلس ظافر المصري. 1993 القسام ينفذ عملية في جباليا ويقتل (3) جنود صهاينة.

القسام ينفذ عملية في جباليا ويقتل (3) جنود صهاينة. 2002 عملية استشهادية في مدينة القدس تؤدي إلى مقتل (9) مستوطنين ومنفذها محمد الشوعاتي.

عملية استشهادية في مدينة القدس تؤدي إلى مقتل (9) مستوطنين ومنفذها محمد الشوعاتي. 2004 منظمة أمناء جبل الهيكل تقدم إلتماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل استصدار قرار يمنع أعمال ترميم تقوم بها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

منظمة أمناء جبل الهيكل تقدم إلتماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل استصدار قرار يمنع أعمال ترميم تقوم بها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. 2004 تفجيرات إنتحارية في كربلاء والكاظمية تودي بحياة أكثر من 220 مدنيًا عراقيًا وجرح 1500 آخرين.

تفجيرات إنتحارية في كربلاء والكاظمية تودي بحياة أكثر من 220 مدنيًا عراقيًا وجرح 1500 آخرين. 2009 مؤتمر إعادة إعمار غزة المعقود في شرم الشيخ يدعو لفتح المعابر فورا، ويتعهد بتقديم خو 5 مليارات دولار.

مؤتمر إعادة إعمار غزة المعقود في شرم الشيخ يدعو لفتح المعابر فورا، ويتعهد بتقديم خو 5 مليارات دولار. 2008 القسام يفجر ناقلة جند صهيونية في جباليا ومقتل جنديين.

المصدر / فلسطين أون لاين