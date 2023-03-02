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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

02 مارس 2023 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة كالمعتاد.

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يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #تهويد

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