الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات، في مناطق متفرّقة في الضفة الغربية والقدس.

وأفاد نادي الأسير، بأن المعتقلين في الحملة جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقال النادي، إن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في مناطق مختلفة بالضفة، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء جنين، واقتحمت العديد من المنازل لتنفيذ اعتقالات، وتصدَّت مجموعة من الشبان للقوات المقتحمة واشتبكت معها.

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واندلعت اشتباكات مسلحّة خلال تصدّي مجموعة من الشبان لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محسن حمامرة وعبد الرحيم شتيوي، عقب اقتحام منزليهما في بلدة جبع، كما اعتقلت القوات الشابين أنس وسيف تركمان خلال اقتحام حي السويطات في جنين.

وفي جنوب الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمدالله صبيح، عقب اقتحام منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ونادر إبراهيم عليان من بلدة يطا جنوب الخليل.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال لؤي رؤوف، وسامي أبو غالية وحسام فرعون من بلدة العيزرية، كما اعتقلت أحمد الطويل، ومصعب زاهدة من سلوان، وأويس العوري من كفر عقب، وموسى زهران، ومحمد جمال من بلدة بدو.

المصدر / فلسطين أون لاين