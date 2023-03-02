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وفاة صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في كأس العالم في نسخة واحدة

02 مارس 2023 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
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جوست محمولا على الاكتاف

توفي جوست فونتين، صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، عن عمر يناهز 89 عاما.

وسجل فونتين 13 هدفا في ست مباريات فقط مع منتخب فرنسا في كأس العالم 1958 بالسويد، عندما احتل "الديوك" المركز الثالث.

ويحتل فونتين المركز الرابع في قائمة هدافي كأس العالم إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ناديه السابق ستاد ريمس "نجم كرة القدم الفرنسية، مهاجم بارز، لاعب ريمس الأسطوري".

وقال ناديه السابق باريس سان جيرمان "التفكير في جوست فونتين. أيقونة كرة القدم الفرنسية الذي تركنا".

ووصف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فونتين بأنه "الهداف الأبدي" و"أسطورة كرة القدم العالمية".

ستقام مراسم التصفيق لمدة دقيقة تكريما لفونتين في جميع ملاعب كرة القدم الفرنسية، ابتداء من مباريات الأربعاء في كأس فرنسا.

ثلاثة لاعبين فقط سجلوا أهدافا في نهائيات كأس العالم أكثر من فونتين، وهي إحصائية أكثر بروزا من حقيقة أنه لعب فقط في بطولة 1958.

المصدر / وكالات
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#ميسي #رياضة #كأس العالم #كرة قدم #منتخب فرنسا #بيليه #جوست فونتين #ستاد ريمس

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