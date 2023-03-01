نتنياهو ولابيد يتبادلان الاتهامات ببث الفوضى

تبادل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وزعيم المعارضة "يائير لابيد"، الاتهامات ببث "الفوضى" مع تحول الاحتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاحات القضائية المقترحة إلى أعمال عنف، يوم الأربعاء.

وقال "نتنياهو" "أتفهم أن هناك شخصا هنا ينوي خلق الفوضى: اسمه يائير لبيد، الذي لم يستجب لدعواتنا للحوار، إنه يريد ببساطة إثارة أزمة حكومية ودستورية".

وأضاف "لا أحد يريد أن ينزل بالبلاد إلى الفوضى لدينا مهام عظيمة ولدينا مهام مشتركة ومستقبل مشترك وحان الوقت لوقف هذه الفوضى".

واشار نتنياهو إلى أن "لبيد يريد إحداث أزمة حكم، كما أقول، أزمة دستورية، وبالتالي، الوصول إلى انتخابات جديدة، لقد حان الوقت لإنهاء الفوضى".

وأظهرت صور أن الطريق رقم 1 مغلق بالسلاسل والأسلاك الشائكة، حيث كان المتظاهرون يوفون بوعدهم بالتصعيد وتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة.

وردا على ذلك، غرد يائير لبيد قائلا: "نتنياهو، الفوضى الوحيدة هنا هي من صنع الحكومة، التي فقدت السيطرة عليها".

وأضاف "نتنياهو الذي أعطى المتفجرات لبن غفير للعب معه كان يعلم أن ذلك سينتهي بانفجار".

وتابع "إنني أدعو مفوض شرطة الاحتلال إلى تجاهل محاولات الوزير المتطرف "بن غفير" السياسية والخطيرة وغير المسؤولة لتسخين المنطقة أكثر إن المتظاهرين هم من الوطنيين الإسرائيليين وأفضل مقاتلي قوات الاحتلال.

وبلغت الاحتجاجات عندما نزل الإسرائيليون المعارضون للإصلاحات القضائية إلى الشوارع لبدء "يوم الاضطراب"، حيث أغلقوا طريقا مروريا رئيسيا يؤدي من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وعرفت تل ابيب مسرح أهم التجمعات ضد الإصلاح في الأسابيع الأخيرة، "حيث تحول الاحتجاج إلى عنف، في ما ردت شرطة الاحتلال بإجراءات للسيطرة على الحشود شملت القنابل الصوتية والخيول وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع" وبحسب سلطات الاحتلال، أصيب 11 متظاهرا بجروح طفيفة واعتقل 37 شخصا خلال احتجاجات الأربعاء.

المصدر / وكالات