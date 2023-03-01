لماذا حضر عبد الناصر بركات إلى غزة ؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

وصل أمس الكابتن عبد الناصر بركات رئيس الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، إلى غزة للإشراف على ورشتي عمل للمدربين.

وسيدير المحاضر الآسيوي بركات ورشة لمدربي الفئات العمرية، ومن ثم يليها ورشة عمل أخرى للمشاركين في دورة المدربين المتقدمة "A".

وستقام الورشتين مطلع الأسبوع القادم، بحضور عدد من مدربي الأندية والمدارس الكروية في الأكاديميات، وستعود بالفائدة الكبيرة عليهم، وستعمل على صقل وتطوير قدراتهم.

ويستعد اتحاد كرة القدم لإقامة دورة تدريب "c" نهاية مارس الجاري، والتي تأتي ضمن خطة اللجنة الفنية السنوية لتطوير قدرات المدربين في غزة.