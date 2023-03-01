ماذا يحتاج الأهلي للصعود لدوري الدرجة الممتازة ؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

بات فريق النادي الأهلي الفلسطيني بحاجة لفوز واحد فقط من الجولتين القادمتين في دوري الدرجة الأولى، لتحقيق التأهل لدوري الدرجة الممتازة.

وسيستفيد الأهلي مواجهة خدمات الشاطئ ونماء في الجولة الأخيرة، حيث سيحرم أحدهما الأخر من التأهل، ولن يستطيع اللحاق بالأهلي الذي يتصدر المسابقة برصيد 42 نقطة.

وفي حال فوز الأهلي في المباراة القادمة أمام المجمع الإسلامي سيتأهل رسميا، كونه سيصل للنقطة 45، ولن يتمكن من الوصول إليها أحد الفريقين، حيث يتواجد نماء في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الشاطئ المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وفي حال فاز الأهلي في الجولتين القادمتين سيضمن المركز الأول وصدارة المسابقة، وسيتنافس الشاطئ ونماء على البطاقة الثانية.