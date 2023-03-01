فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لماذا حضر عبد الناصر بركات إلى غزة ؟

الناشطة العواودة: مهرجان كتلة الخليل الانتخابي يؤكد تاريخها الحافل بالإنجازات

ماذا يحتاج الأهلي للصعود لدوري الدرجة الممتازة ؟

حماس تزفّ الشهيد حمدان وتؤكد أنّ ثورة شعبنا مستمرة ضد الاحتلال

نعيم: سلوك أمريكا يعزز شريعة الغاب والفوضى

رسالة مهمة من عائلة بنات بشأن انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

القسام تنعى الشهيد "حمدان" في مخيم عقبة جبر

القيادي الراميني: أهل أريحا أثبتوا شجاعتهم في التصدي للاحتلال

الطالب معتصم زلوم حرًّا بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

ماذا يحتاج الأهلي للصعود لدوري الدرجة الممتازة ؟

01 مارس 2023 . الساعة 22:57 بتوقيت القدس
...
غزة / مؤمن الكحلوت:

بات فريق النادي الأهلي الفلسطيني بحاجة لفوز واحد فقط من الجولتين القادمتين في دوري الدرجة الأولى، لتحقيق التأهل لدوري الدرجة الممتازة.

وسيستفيد الأهلي مواجهة خدمات الشاطئ ونماء في الجولة الأخيرة، حيث سيحرم أحدهما الأخر من التأهل، ولن يستطيع اللحاق بالأهلي الذي يتصدر المسابقة برصيد 42 نقطة.

وفي حال فوز الأهلي في المباراة القادمة أمام المجمع الإسلامي سيتأهل رسميا، كونه سيصل للنقطة 45، ولن يتمكن من الوصول إليها أحد الفريقين، حيث يتواجد نماء في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الشاطئ المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وفي حال فاز الأهلي في الجولتين القادمتين سيضمن المركز الأول وصدارة المسابقة، وسيتنافس الشاطئ ونماء على البطاقة الثانية.

تويتر تويتر
#دوري الدرجة الأولى #الأهلي الفلسطيني #الشاطئ ونماء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة