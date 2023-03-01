نعيم: سلوك أمريكا يعزز شريعة الغاب والفوضى

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة "حماس" د. باسم نعيم إن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في سلوكها المشين من ازدواجية المعايير يعزز شريعة الغاب والفوضى.

واستنكر نعيم فشل مجلس الأمن في إصدار بيان يدين الهجوم الإرهابي الذي نفذه مستوطنون يهود على حوارة جنوب نابلس بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن "جيش الاحتلال نفسه يصف أعمال قطعان المستوطنين بالإرهاب".

وأضاف: "استمرار الولايات المتحدة في هذا السلوك المشين من ازدواجية المعايير يعزز شريعة الغاب والفوضى، وتتحمل الولايات المتحدة الامريكية المسؤلية الأخلاقية والسياسية التي ستهدر على أيدي هؤلاء الفاشيين، كما أن هذه السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة خلال العقود الماضية حرمت الإقليم أي فرصة للأمن والاستقرار".

المصدر / فلسطين أون لاين