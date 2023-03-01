القسام تنعى الشهيد "حمدان" في مخيم عقبة جبر

نعت كتائب القسام - كتيبة مخيم عقبة جبر، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الشهيد محمود جمال حمدان (22عاماً).

وقالت كتيبة مخيم عقبة جبر في بيان صحفي، إن الشهيد محمود حمدان أحد أبطال الكتيبة، ارتقى اثناء تصديه لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أريحا صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها برصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

واقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلًا، وأصابت عددًا من المواطنين واعتقلت آخرين، وسط اشتباكات مسلحة خاضها مقاومون من حركة حماس.

واستخدمت قوات الاحتلال مواطنًا وطفله كدرع بشري، أمام المنزل المحاصر في أريحا، من قبل 20 آلية مصفحة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.

وتصدى المواطنون لاقتحام الاحتلال، بعد دعوات عبر مكبرات المساجد في مخيم عقبة جبر بالتصدي والمواجهة.



وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

صدق الله العظيم

بكل الفخر والاعتزاز تزف كتائب القسام -كتيبة مخيم عقبة جبر، الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، الشهيد محمود جمال حمدان (22عاماً) أحد أبطال كتيبة مخيم عقبة جبر، والذي ارتقى اثناء تصديه لقوات الاحتلال.

الأربعاء ٢٠٢٣/١/٣

اخوانكم كتيبة مخيم عقبة جبر

المصدر / فلسطين أون لاين