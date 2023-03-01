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مُناظر الكتلة في بيرزيت

الطالب معتصم زلوم حرًّا بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

01 مارس 2023 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن الطالب في جامعة بيرزيت معتصم زلوم، من رام الله بعد 10 أشهر من الاعتقال.

وكان في استقبال المحرر زلوم جمع غفير من المواطنين وزملائه في جامعة بيرزيت، حيث أُفرج عنه من سجن عوفر قضاء رام الله.

ورفع المشاركون في استقبال زلوم رايات حركة حماس، وسط هتافات النصرة للمسجد الأقصى وللمقاومة.

واعتُقل زلوم في السابع عشر من مايو الماضي، مع 6 من نشطاء الكتلة الإسلامية عشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي فازت بها الكتلة.

وحوّلت سلطات الاحتلال مُناظر الكتلة الإسلامية في بيرزيت معتصم زلوم للاعتقال الإداري لأربعة أشهر جرى تمديدها لاحقًا.

وجاء اعتقال الطالب معتصم زلوم الأخير، بعد فترة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى 12 شهرًا في الاعتقال الإداري.

 وهنّأت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، مُناظرها وأسدها معتصم زلوم بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، مُعبّرة عن أملها بتحرُّر كافة الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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