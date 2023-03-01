جبل المكبر يُتوّج بطلًا لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه

غزة/ وائل الحلبي:

توج جبل المكبر بطلا لدوري "ooredoo" للمحترفين بعدما قلب تأخره أمام وادي النيص إلى فوز كبير، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 والتي شهدت تأمين السموع لبقاءه في البطولة بفوزه على الأمعري، فيما تمكن شباب الخليل من الفوز على جاره الأهلي.

المكبر حسم لقب البطولة قبل نهايتها بجولة واحدة بعد الفوز على وادي النيص بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الخضر وسط حضور جماهيري كبير.

نسور الجبل نجحوا في التتويج رسميا باللقب بوصولهم إلى النقطة 52 ليضمن بذلك التفوق على جاره هلال القدس حتى في حال فوز الأخير في مباراتيه القادمتين، في ظل تفوق المكبر عليه بفارق المواجهات المباشرة، وتوقف رصيد وادي النيص عند 23 نقطة في المركز الثامن بفارق المواجهات المباشرة عن السموع.

المكبر توج بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه بعدما بقي اللقب عصيا على أبناء السواحرة، رغم تتويجهم بلقب الدوري الممتاز بالضفة الغربية موسم 2009/2010 تحت قيادة المدرب سمير عيسى الذي عاد بعد 13 عاما وقاد المكبر لحصد لقب المحترفين الأول في تاريخ الفريق.

المكبر كاد أن يؤجل الحسم للجولة الأخيرة بعدما تأخر بالنتيجة أمام وادي النيص، لكنه تمكن من قلبها إلى فوز في الدقائق العشرة الأخيرة من عمر اللقاء.

خماسية النسور سجلها كلا من وليد القنبر هدفين (81+58) ومحمد المشة (83) وعارف الحاج هدفين (95+88)، وأهدر زيد القنبر ركلة جزاء في الدقيقة (66)، وسجل لوادي النيص محمد نضال هدفين (76+15).

وفي مباراة ثانية ضمن السموع البقاء في المسابقة بعد فوزه الثمين على الأمعري بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع السموع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع متفوقا على وادي النيص بالمواجهات المباشرة، وتعقدت مهمة الأمعري بعد توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

هدف اللقاء الوحيد تمكن ليث خروب من تسجيله في الدقيقة (10).

بدوره قلب شباب الخليل تأخره أمام جاره الأهلي إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد دورا، ليرفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وتوقف رصيد أهلي الخليل عند 17 نقطة في المركز العاشر.

المصدر / فلسطين أون لاين