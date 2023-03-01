فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطالب معتصم زلوم حرًّا بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

جبل المكبر يُتوّج بطلًا لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

اعتقال 39 مستوطنًا متظاهرًا في احتجاجات ضد حكومة "نتنياهو"

بشرى سارة لبيت حانون قبل مواجهة الزوايدة

أطفال غزة يضيئون الشموع على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا

قرار نهائي من لاعب ريال مدريد بشأن مستقبله

القانوع: مطالبة وزير صهيوني بمسح "حوارة" مؤشر على مستوى الإجرام

قرار غير متوقع بشأن بيع نادي مانشستر يونايتد

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

01 مارس 2023 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
...
الشهيد محمود جمال حسن حمدان

استُشهد شاب، مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، ظهر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها برصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

واقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلًا، وأصابت عددًا من المواطنين واعتقلت آخرين، وسط اشتباكات مسلحة خاضها مقاومون من حركة حماس.

واستخدمت قوات الاحتلال مواطنًا وطفله كدرع بشري، أمام المنزل المحاصر في أريحا، من قبل 20 آلية مصفحة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.

وتصدى المواطنون لاقتحام الاحتلال، بعد دعوات عبر مكبرات المساجد في مخيم عقبة جبر بالتصدي والمواجهة.

وأشادت حركة "حماس" بأهلنا الصامدين في أريحا ومقاوميها الأبطال الذين تصدّوا ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال الهمجي على المدينة ومخيم "عقبة جبر"، وخاضوا اشتباكاتٍ ضارية، وأثبتوا للعدو مجددًا أن لا مكان له في أرضنا، وأنّ القوّة لا تُواجه إلا بالقوّة. 

وقالت: "إنّ قوات الاحتلال التي حاصرت منزلًا في أريحا واعتقلت وأصابت عددًا من الشبّان لن تستطيع أن تخمد نار المقاومة المتوقّدة في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، وإنّ المقاومة في القدس والضفة ستتصاعد ولن تعود إلى الوراء، وسيُواصل شعبنا حقه في الدفاع عن نفسه حتى استرداد حقوقه كاملة رغم أنف الاحتلال".

ودعت الحركة أبناء شعبنا كافّة إلى النفير لمساندة المقاومة وصد عدوان المستوطنين وجنود الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية والقدس.

وأكدت على أنّ أريحا ستبقى واحدة من روافع العمل المقاوم في أرضنا المحتلة، وستخوض معاركها مرارًا مع العدو جنبًا إلى جنب مع نابلس ورام الله وجنين والخليل وبيت لحم وطولكرم وسلفيت والقدس وكل مدننا وقرانا، ولن يجني المحتل من عدوانه سوى مزيد من الخيبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهيد #الاحتلال #اقتحام #أريحا #الاحتلال الإسرائيلي #مخيم عقبة جبر #محمود جمال حسن حمدان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة