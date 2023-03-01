فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطالب معتصم زلوم حرًّا بعد 10 أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال

33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

جبل المكبر يُتوّج بطلًا لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

اعتقال 39 مستوطنًا متظاهرًا في احتجاجات ضد حكومة "نتنياهو"

بشرى سارة لبيت حانون قبل مواجهة الزوايدة

أطفال غزة يضيئون الشموع على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا

قرار نهائي من لاعب ريال مدريد بشأن مستقبله

القانوع: مطالبة وزير صهيوني بمسح "حوارة" مؤشر على مستوى الإجرام

قرار غير متوقع بشأن بيع نادي مانشستر يونايتد

بالصور اعتقال 39 مستوطنًا متظاهرًا في احتجاجات ضد حكومة "نتنياهو"

01 مارس 2023 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
...

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 39 مستوطنًا متظاهرًا شاركوا في احتجاجات على تعديلات قضائية تدفع بها حكومة "نتنياهو" اليمينية من شأنها الحد من سلطة القضاء.

والأربعاء، خرج آلاف المستوطنين في تظاهرات شملت العديد من المدن ولكنّ الاعتقالات جرت في (تل أبيب).

وأعلنت قوات الاحتلال أنها "ألقت القبض على 39 متظاهرًا للاشتباه في تورطهم في الفوضى وعصيان أوامر الشرطة".

وأظهرت تسجيلات فيديو قوات الاحتلال وهي تستخدم القنابل الصوتية وخراطيم المياه والخيالة لتفريق المتظاهرين.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي الرسمية إنّ "الشرطة استخدمت العنف المفرط لتفريق المظاهرات"، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى منذ بدء هذه المظاهرات التي يتم فيها استخدام خراطيم مياه" علمًا بأنّ الاحتجاجات بدأت قبل 8 أسابيع.

وردًّا على الاحتجاجات، قال نتنياهو في بيان: "لن نسمح بالعنف ضد الشرطة وإغلاق الطرق والانتهاكات الجسيمة لقوانين الدولة".

وتصرُّ الحكومة على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما تعتبره المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.

ومنذ نحو شهرين تشهد الأراضي المحتلة مظاهرات أسبوعية حاشدة تنظمها المعارضة للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن هذه التعديلات.

AA-20230301-30447679-30447676-SRYYL_LSHRT_TTQL_39_MTZHR_FY_HTJJT_DD_LHKWM.jpg
AA-20230301-30447679-30447669-SRYYL_LSHRT_TTQL_39_MTZHR_FY_HTJJT_DD_LHKWM.jpg
AA-20230301-30447679-30447672-SRYYL_LSHRT_TTQL_39_MTZHR_FY_HTJJT_DD_LHKWM.jpg
 

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#اعتقال #مستوطنون #حكومة نتنياهو #مظاهرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة