اعتقال 39 مستوطنًا متظاهرًا في احتجاجات ضد حكومة "نتنياهو"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 39 مستوطنًا متظاهرًا شاركوا في احتجاجات على تعديلات قضائية تدفع بها حكومة "نتنياهو" اليمينية من شأنها الحد من سلطة القضاء.

والأربعاء، خرج آلاف المستوطنين في تظاهرات شملت العديد من المدن ولكنّ الاعتقالات جرت في (تل أبيب).

وأعلنت قوات الاحتلال أنها "ألقت القبض على 39 متظاهرًا للاشتباه في تورطهم في الفوضى وعصيان أوامر الشرطة".

وأظهرت تسجيلات فيديو قوات الاحتلال وهي تستخدم القنابل الصوتية وخراطيم المياه والخيالة لتفريق المتظاهرين.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي الرسمية إنّ "الشرطة استخدمت العنف المفرط لتفريق المظاهرات"، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى منذ بدء هذه المظاهرات التي يتم فيها استخدام خراطيم مياه" علمًا بأنّ الاحتجاجات بدأت قبل 8 أسابيع.

وردًّا على الاحتجاجات، قال نتنياهو في بيان: "لن نسمح بالعنف ضد الشرطة وإغلاق الطرق والانتهاكات الجسيمة لقوانين الدولة".

وتصرُّ الحكومة على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما تعتبره المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.

ومنذ نحو شهرين تشهد الأراضي المحتلة مظاهرات أسبوعية حاشدة تنظمها المعارضة للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن هذه التعديلات.









المصدر / الأناضول