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بشرى سارة لبيت حانون قبل مواجهة الزوايدة

01 مارس 2023 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

يتسلح اتحاد بيت حانون بعودة سبعة لاعبين دفعة واحدة لقائمة الفريق في مواجهة شباب الزوايدة، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم السبت القادم في افتتاح الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

ويستعيد الحوانين ثلاثة من اللاعبين الذين غابوا عنه في مباراته أمام شباب رفح بسبب الإيقاف، حيث يعود حازم شكشك إلى جانب عبد الكريم نصير، فيما سيتمكن محمود أبو الخير من العودة للمشاركة مع الفريق بعد قرار الاتحاد بتخفيف عقوبة الإيقاف لمباراتين بدلا من أربعة مباريات إلى جانب عقوبة الطرد.

وغاب أبو الخير عن بيت حانون في المباريات الثلاثة الماضية أمام الصداقة وشباب خانيونس وشباب رفح، مما يجعله متاحا للتواجد مع الفريق في مباراته أمام الزوايدة بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراتين إلى جانب الطرد.

وعلى صعيد اللاعبين المصابين فإن الفريق سيتمكن من استعادة أربعة لاعبين لم يتمكنوا من المشاركة معه في المباريات الماضية، حيث سيعود كلا من محمد الدلو وعبد العليم أبو جراد، إلى جانب محمد سلمان الذي عانى من إصابة جعلت مشاركته في المباراة محل شك.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الزوايدة أول ظهور للمهاجم مهند أبو زيد مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها منذ الجولة الخامسة في الدوري الممتاز، لكنه سيكون من المستبعد أن يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مباراة #بيت حانون #دوري غزة #الزوايدة

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