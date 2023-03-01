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أطفال غزة يضيئون الشموع على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا

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خلال وقفة تضامنية تحت عنوان "قلوبنا معكم"

بالصور أطفال غزة يضيئون الشموع على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا

01 مارس 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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أضاء عشرات الأطفال الفلسطينيين، مساء الأربعاء، شموعًا على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي.

وتَجمَّع الأطفال في وقفة أقامتها جمعية "غزي دستك" التركية، بعنوان "قلوبنا معكم"، قرب النصب التذكاري لشهداء سفينة "مرمرة" في ميناء مدينة غزة، رافعين العلم التركي.

كما رفع الأطفال لافتات أعربوا فيها عن تضامنهم مع تركيا وسوريا وكُتب على بعضها "فلسطين معكم"، و"أهلنا في تركيا وسوريا تعازينا ودعواتنا من أجلكم".

وقال الطفل عبد الرحمن مرتجى: "نحن أطفال قطاع غزة نعرب عن أصدق مشاعر الحب والمواساة والتضامن مع الشعبين التركي والسوري في المُصاب الكبير الذي أصابهم من جرّاء الزلزال المدمر".

وأضاف في كلمة له خلال الوقفة: "قلوبنا معكم كما كانت قلوبكم معنا دومًا"، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة للمتوفين.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان الأول بقوة 7.7 والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًّا ضخمًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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